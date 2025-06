Sie sind ein Instrument des Jugendschutzes: Die Rede ist von den so genannten Alkoholtestkäufen. Dabei wird unter behördlicher Aufsicht überprüft, ob sich Supermärkte, Gastronomiebetriebe oder Kioske an die gesetzlichen Altersgrenzen halten. Bereits zum 22. Mal wurden nun wieder solche Testkäufe in Weil am Rhein durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung.