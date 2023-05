Weil am Rhein Virtuos und atemberaubend elegant

Kein Instrument könnte Wellen so unnachahmlich nachzeichnen wie die Harfe. Die Solistin Carolin Grandhomme steht als Dreiland-Musikerin mit Engagements in den Musikschulen von Weil am Rhein, Huningue und Saint-Louis oder ihren grenzüberschreitenden Ensembles für das Selbstverständnis des Orchesters. Ihre solistischen Fähigkeiten konnte sie bei Carl Reineckes Harfenkonzert in e-moll op 182 virtuos und atemberaubend elegant unter Beweis stellen. Nach einer düsteren Einleitung, die pianissimo in der ungewöhnlichen Zusammensetzung mit Hörnern und leichtem Paukenwirbel beginnt, verweben sich Harfe, Streicher und Holzbläser zu einem rhythmischen Grundmotiv, das von der Harfe harmonisch entwickelt wird und in einen dramatischen balladenartigen Ton übergeht.