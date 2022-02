Weil am Rhein Virtuose Klänge zum Abschied

Von Joachim Pinkawa

Weil am Rhein. Die katholische Kirche St. Peter und Paul in Weil am Rhein mit der im Dezember umfassend revidierten Metzler-Orgel von 1990 wird von Organisten und Freunden der Orgelmusik überregional geschätzt und gelobt. Albrecht Klär aus Riehen, Organist in St. Peter und Paul, hat seit Bestehen der Metzler-Orgel nicht nur als Musiker gezeigt und zu Gehör gebracht, was an der Orgel möglich ist, sondern auch als Konzertorganisator. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Weil am Rhein hat er namhafte Organisten aus ganz Deutschland, der Schweiz und Frankreich nach Weil zu unzähligen Orgelkonzerten an der „Königin der Instrumente“ gelockt. Die Leitung dieser Orgelkonzerte auf höchstem musikalischem Niveau wurde am Sonntagabend auf Wunsch Klärs in die Hände von André Wahl und Eric Kuntzmann gelegt.