Eine Exkursion zum Thema „Nachhaltiges Bauen in Basel: Amt für Umwelt und Energie“ bietet Vitra am Samstag, 22. Juni, 14 Uhr, in Basel an. Der Neubau für das Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt (AUE) sei ein Vorbildprojekt, da es seinen Strombedarf selbst decke, heißt es. Teilnehmer erleben bei einer gemeinsamen Führung mit Sven Kowalewsky vom Architekturbüro jessenvollenweider die architektonischen Besonderheiten des Gebäudes. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung per E-Mail an events@design-museum.de

Familientag

Der Familientag „Science-Fiction“ findet am Sonntag, 2. Juni, im Vitra Schaudepot statt. Führungen gibt es um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr. Ein Drop-In-Workshop findet von 11 bis 15 Uhr statt. Familien können die historischen Roboter-Toys und Fahrzeuge der „Wunderkammer“ entdecken und in einer Führung durch die Sammlung Einblicke in das „Space Age“ erhalten. Im Drop-In-Workshop kann ein galaktischer Stuhl kreiert werden, heißt es. Das Depot Deli bietet ein intergalaktisches Mittagessen. Die Führung kostet zehn Euro für Personen ab 13 Jahren, der Drop-In-Workshop fünf Euro pro Person. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Für das Mittagessen wird um eine Reservierung per E-Mail an events@design-museum.de gebeten.