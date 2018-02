Weil am Rhein Vitra und E+H als Vorzeigemarken

Weil am Rhein/Binzen (mcf). Die heimischen Vorzeigeunternehmen Vitra und E+H haben bei der offiziellen Einweihung der Räume von „Commacross“, Agentur für Messe- und Event-Marketing, am Binzener Dreispitz Einblicke geboten, wie eine Marke Weltruhm erlangt und wie die Marketing-Kommunikation digitale Wege beschreitet.

Vitra: Rudolf Pütz, Geschäftsführer von Vitra in Weil am Rhein, zeigte beim Projekt „Vitra“ auf, dass Unternehmensgründer Rolf Fehlbaum mit seinem Kontakt zum Ehepaar Charles und Ray Eames den Grundstein für den Erfolg gelegt hat. „Das Projekt Vitra ist im Fluss und wird es noch lange bleiben“, steht für den Chef fest, der Träume verkaufen will. Pütz: „Design spielt bei uns die entscheidende Rolle.“ So werde jeden Tag daran gearbeitet, jeden Tag durch Design zu verbessern. Es gebe aber keine angestellten Designer, sondern angestellte Ingenieure.

Die qualitative Langlebigkeit, ästhetische Langlebigkeit, Autoren Design, Klassiker und auch die Architektur auf dem über 30 Jahre entstandenen Vitra Campus in Weil mit seinen jährlich rund 400 000 Besuchern seien die zentralen Erfolgsfaktoren. „Vitra ist eine sehr experimentelle Marke“, unterstrich der Weiler Chef, wobei Design die entscheidende Rolle spiele. Design habe zugleich immer etwas mit Innovation zu tun. Die Stücke sollen modern, aber nie modisch sein. Die Kunden erhielten so das Gefühl, dass sie auch später noch ein topmodernes Produkt haben. „Es ist nicht einfach, das einzuhalten.“

Vitra setzt auf zehn bis maximal zwölf talentierte Designer. Was Charles und Ray Eames mit dem Plastic Chair im Jahr 1950 darstellte, soll auch Industriedesigner Konstantin Gricic heute sein, der eine „Antenne für die Zeit“ habe.

E+H: Unter dem Titel „Digitalisierung in der Marketing-Kommunikation“ zeigte Christian Geiger von Endress+Hauser die Veränderungen auf, also die Digitalisierung der Produkt-Portfolios, der Geschäftsprozesse und der Kundenbeziehungen. So würden 70 Prozent der Geschäftsprozesse passieren, bevor der Kunde anruft.

Wichtig sei, wen die Botschaft erreichen soll, also Ingenieure, Lieferanten oder auch Jobinteressierte. „Doch wo treiben die sich rum und wo treffen wir die?“, müssen die Marketing-Spezialisten ihre Zielgruppe antreffen. Cross-mediale Kampagnen spielen bei der praktischen Umsetzung dann eine zentrale Rolle. Bei den Messeauftritten will das Unternehmen der Stand so konzipiert sein, dass der Besucher das „E+H-Feling“ bekommt, erläuterte Geiger. Das Messekonzept bildet zugleich einen Teil der „Strategie 2020+“, die mit einer Kommunikationsstrategie hinterlegt ist. Geiger spricht hier von einer „konsistenten Implementierung der Botschaften auf Messen und Ausstellungen“. Extrem wichtig sei, eine Geschichte zu erzählen.

Commacross: Engagiert wird für die Inszenierung, Organisation und Digitalisierung solcher Messeauftritte auch die Agentur Commacross aus Binzen. Dessen Geschäftsführer Eberhard Freiensehner sieht es als Ziel der Agentur-Arbeit an, Kommunikation im Raum zu vereinfachen, digitale Schnittstellen bereitzustellen und schnelle, papierlose Informationsvermittlung zu garantieren. Vor einem Dreivierteljahr ist die Firma von Müllheim in die erste Etage des Resin-Baus am Dreispitz eingezogen, was nun gefeiert wurde.