Gloria De Piante Vicin stammt aus Padua und spielt seit ihrer Kindheit Orgel. Sie ist eine gefragte Pianistin, Pädagogin und Dirigentin (Assistentin von Robert Treviño) und lebt ebenfalls in Basel.

Silke Marchfeld, geboren in Weil am Rhein, zeichnet sich durch eine rege internationale Opern- und Konzerttätigkeit aus, sie gastierte unter anderem bei den Salzburger Festspielen, beim Schleswig-Holstein Festival, im Opernhaus Amsterdam und in der Tonhalle Zürich.

Die Konzerte finden am Samstag, 24. Juni, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Alt-Weil und am Sonntag, 25. Juni, 18 Uhr, in der evangelischen Kirche in Haltingen statt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit zur Deckung der Unkosten wird gebeten.