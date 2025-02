Weil am Rhein: Vokalmusik der Romantik

Drängende Leidenschaft, erfüllte Liebe, aber auch Schmerz, Leid und Tod. Im Schein der Sichel, umhüllt von nächtlichem Dunkel, gerät alles in ein bebendes Licht. Zweifel, Fragen und tiefstes Geheimnis. Das Sehnen, die Furcht vergeblicher Hoffnung. Wir können nicht anders und ergeben uns. Im Spiel des Zwielichts scheint alles möglich. Nichts bleibt unversucht im Miteinander. Flucht und Erlösung, auch Grauen und Qual. Dem Wispern mahnender Stimmen folgt auf seiner Reise um die Welt unbeirrt der Mond., schreibt das Vokalensemble zum Programm.

Konzerttermine sind am Samstag, 15. Februar, ab 18 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Rheinfelden und am Sonntag, 16. Februar, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria in Haltingen. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 15. März, in der evangelischen Kirche in Kandern und am Sonntag, 16. März, in der evangelischen Kirche in Badenweiler. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Das Ensemble wird von Miguel Pisonero am Klavier begleitet. Er stammt aus Toledo, ist international tätig und ständiger Pianist des Vokalensembles.Uta Ruscher, Autorin und Sprecherin, wurde in Berlin geboren, arbeitete vor allem für den Rundfunk und lebt heute in Basel. Silke Marchfeld, geboren in Weil am Rhein, zeichnet sich durch eine rege internationale Opern- und Konzerttätigkeit aus, sie gastierte unter anderem bei den Salzburger Festspielen, beim Schleswig-Holstein Festival, im Opernhaus Amsterdam und in der Tonhalle Zürich.