Weil am Rhein „Volle Dröhnung“ für das Publikum

Zwar hätte das Wochenende noch einige Gäste mehr vertragen können, denn tatsächlich kann das Gelände 800 Leute aufnehmen. Aber wer den Weg raus ins Grüne und ans Wasser gefunden hatte, kam voll auf seine Kosten. Erstklassige Formationen waren angereist, die allesamt nur eines wollten, nämlich dem Publikum „die volle Dröhnung verpassen“.

Weiler Band dabei

So drückten es die Jungs der Weiler Band „Ernstfall“ aus, die zur besten Sendezeit am Samstagabend die Bühne „abfackelten“. Längst keine Unbekannten mehr, hatten sie ihre Fans angelockt, die dann auch fleißig mitsangen. Die Lieder heißen etwa „Jungs bleiben Jungs“, dem die Krawallmacher – ganz Gentlemen – ein Stück für die Damen folgen ließen: „Ohne Euch“. Hitpotenzial wies „Auf gute Freunde“ auf, und auch „Heimat“ ist für manchen zum Lieblingssong geworden. Laut kamen sie – laut gingen sie: „Verdammt, ich lieb dich!“.

Von AC/DC bis Kiss

Aber da ging noch mehr. Mit drei Oktaven im Stimmgepäck und einem Saitengewitter checkten „Sixkiller“ vom Gardasee ein. „We are from Italy“. Sie brachten den „Summer of ’69“ mit, aber der Sommer ’22 bleibt auch unvergesslich. Große Namen zu interpretieren, haben sich die wilden wie genialen Sixkiller verschrieben, und prompt wurde der AC/DC-Kracher vom Highway zur Hölle mit einem sauberen Tremolo geadelt. Es folgten Titel von Guns N’ Roses, Kiss, Aerosmith und mehr, was für die Entflammten vor der Bühne „Abrocken“ hieß.

Santana-Tribute zum Auftakt

Um berühmte Alt-Meister ging es bereits zum Auftakt am Freitag. Die „Soulsisters Blond“ eröffneten den Abend mit einem exzellenten Santana-Tribute. Und während die mexikanische Gitarren-Ikone gerade von sich reden macht, weil er ein Konzert in Michigan aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste, hielten die deutschen Sympathisanten locker die Stellung. Die „Soulsisters“ beherrschen die Samba-Künste bekanntlich bravourös, und die Zuhörer belohnten dies mit viel Beifall.

Melodic-Rock

Danach prasselte Melodic-Rock mit „Mercy“ von der Bühne herab. Frontmann Mercy Lee aus New York servierte mit vokalem Charisma eine „Surprise Attack“, die hörbar das Bon Jovi-Gen in sich trägt. Kein Wunder, der Notenschmied schmiedete auch für John Bon Jovi. Die weit gereiste Truppe schaffte sich auch in Weil im Nu neue Anhänger.

Alles in allem war mit „Rock am Rhy“ ein Festival auf die Beine gestellt worden, das dem Kultursommer zu deutlichem Glanz verhilft.