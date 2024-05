Sauber gelaufene Bogenachter

In der B-Schiene Pflicht gab es ebenfalls viele gute Leistungen zu sehen. Rang 1 holten Silena Wagner (Nachwuchsklasse) und Aileen Nerlich (Kunstläufer). Yaroslava Osinni (Rang Eins) und Giuliana Zumbo (Rang Zwei) bestritten ihren ersten Pflichtwettbewerb in der Kategorie Freiläufer und überzeugten mit sauber vorgelaufenen Bogenachtern.

Jüngste bezaubern mit „Eierlauf“ und „Storch“

Der Nachmittag war dem „Kür”-Wettbewerb gewidmet. Wie in der Pflicht wurden die Wettbewerbe auch hier in verschiedene Kategorien sowie in eine Leistungs- und eine Breitensportschiene unterteilt. Den Anfang machten die „Minis” – die jüngste Läuferin war gerade einmal vier Jahre alt. Für alle Minis war es die allererste Teilnahme an einer Meisterschaft, heißt es im Nachbericht. Die Aufregung war groß, noch größer jedoch war die Freude, als es dann endlich soweit war. In ihren Glitzerkleidchen rollten die Jüngsten auf die Bahn und präsentierten ihr einminütiges Kürprogramm mit „Eierlauf“, „Storch“, „Hocke“ und weiteren Elementen dem applaudierenden Publikum. Den Pokal bei den Minis holte sich Kseniia Savchenko. Enja Turkaj (Anfänger 2015 und jünger) verzauberte die Wertungsrichter mit ihren sanften, zur Musik passenden Bewegungen und gewann den Wettbewerb. Bei ihren älteren Kollegen (Anfänger 2014 und älter) rollte Amelie Gornev mit sauberen und satten Sprüngen auf Platz 1.