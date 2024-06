Ein erst kürzlich aus der Haft entlassener 34-Jähriger hat sich bei einer Grenzkontrolle mit einem Entlassungsschein eines deutschen Gefängnisses ausgewiesen. Da zwischenzeitlich ein neuer Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war, landete der Mann wieder im Gefängnis. Der bangladeschische Staatsangehörige, der in der Schweiz wohnt, geriet am Mittwochnachmittag am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Wegen einer Verurteilung wegen eines Betäubungsmittelvergehens musste der Mann noch eine 38-tägige Restfreiheitsstrafe verbüßen, teilt die Polizei mit. Er wurde festgenommen und ins nächste Gefängnis gebracht.