Weil am Rhein Vom Kant in die weite Welt

Weil am Rhein (sc). Zwei „Ehemalige“ erzählen, wie sich die Welt für sie nach dem Abitur am Kant-Gymnasium vor 50 Jahren verändert hat. „Die Welt war damals besser als heute“, sagt Nicolaus Lorenz. Er sei schon immer ein Weltverbesserer gewesen und sein Berufswunsch war, Direktor der Weltgesundheitsorganisation zu werden. Das habe jedoch nicht geklappt. Pilot oder Schiffsoffizier, das hätte ihm auch gefallen. Dennoch konnte er als Chirurg und Geburtshelfer in seinem Leben viel bewegen.

Anstatt nach dem Abitur zum Militär zu gehen, verpflichtete er sich für den Entwicklungsdienst in Westafrika, im heutigen Burkina Faso. In dieser Zeit konnte durch eine Spendenaktion finanzielle Hilfe organisiert werden, die beispielsweise dem Ausbau des dortigen Krankenhauses und der Hebammenausbildung zugute kam. Im Krankenhaus in Waldshut und zuletzt im Kreiskrankenhaus in Lörrach war er beschäftigt. Neun Jahre Afrika, ein Jahr England – in seinem Leben ist er viel herumgekommen. „Die Medizin ist ein dankbarer Beruf.“