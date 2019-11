Weil am Rhein Vom Klassentreffen bis zum St. Patricks Day

Sportlich gut aufgestellt

Auch im sportlichen Bereich seien positive Tendenzen erkennbar. Im Kinderturnen und beim Basketball konnten personell zukunftsträchtige und tragfähige Lösungen gefunden werden. Verstärkt sollen in Zukunft die Senioren- und die Reha-Maßnahmen abgedeckt werden.

Vielfältiges Programm

Cornelia Zimmermann, die als „süßes Törtchen“ den Abend moderierte, wurde nun von den Abteilungs- und Übungsleitern sowie deren Stellvertretern und den FSJlern in schickem Kellner-Aufzug auf die Bühne getragen. Dann ging es Schlag auf Schlag. „Das bisschen Haushalt….“: bügeln, waschen, saubermachen, Sandra Schiessel und die Musiker des Spielmannszug zeigten die vielfältigen Aufgaben einer Hausfrau. Und dies, während sich der Ehemann ohne einen Finger zu rühren auf seinem Sessel ausruhte.

Riesenstimmung im Saal gab es beim Auftritt der Abteilung Behindertensport von Hubert Eller. In Lederhosen und zünftigen Dirndl tanzten die Akteure ausgelassen und steckten so mit ihrer Lebensfreude alle Besucher an. Die Tanzsportabteilung von Frederik Anheuser glitt elegant über die Tanzfläche und machte so richtig Lust darauf, mitzutanzen. Nun stürmten die Kleinsten auf die Bühne.

Gruppen zeigen ihr Können

Martina Mohring, die für das Kinderturnen zuständig ist, ließ die quirligen Nachwuchssportler zeigen, was sie gelernt hatten. Dass den Mädchen das Turnen richtig Spaß macht, war kaum zu übersehen. Die Gruppe „The St. Patricks Day“, die Tänzerinnen aus der Tanzgruppe von Diana Himmelsbach, wirbelten zu irischer Musik frisch, ganz in grün gekleidet, über die Bühne. Ganz anders die Damen von den Montagsfrauen, die von Ines Busch geleitet werden. Mit Schirmen bewaffnet, rundweg als ältere Damen verkleidet, zeigten sie, dass man auch im Alter noch Freude an und Mut zur Bewegung hat.

Einen Ausflug in die Vergangenheit machte das Power-Team von Petra Pfefferle beim Klassentreffen. Da wurden Erinnerungen wach, es wurde gelästert, und gerne erinnerte sich die eine oder andere an den Schwarm von damals. Entspannt im Wellness-Hotel saßen die Damen zusammen, stellten fest, dass bei dieser oder jener der Body-Mass-Index (BMI) höher ist als der Intelligenzquotient, wer „Shapewear“, also figurformende Wäsche, trägt und dass der Oberbürgermeister die Silvesterknaller verbieten wird. Der Grund: „Die Weiler sind das ganze Jahr über ein Knaller“. Dann gab es ein Loblied auf die Wechseljahre.

Ausklang mit Musik

Schließlich fanden sich alle Akteure auf der Bühne ein. Den Abteilungsleitern dankten Pfefferle und Busch mit einer Torte, die bekanntlich bei keiner Feier fehlen darf. Singend verabschiedeten sich die Teilnehmer von ihrem Publikum. Jetzt konnten die Tombolagewinne aus der von Christian Gottstein und Bärbel Hoyer zusammengestellten Tombola abgeholt werden. Allerdings, die Lose waren schon in den ersten zehn Minuten nach Eröffnung des Saals vergriffen, so begehrt waren sie. Zur Musik der „Nightshadows“ und an der Bar wurde noch lange getanzt und gefeiert.