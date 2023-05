Weil am Rhein Vom Klima und seinen Folgen

Trotz des ernsten Themas ist die Stimmung bestens beim Weiler Wirtschaftstreffen im Rathaus am Mittwoch: „Nach Davos habe ich es noch nicht geschafft“, entgegnet Sabine Hübner mit einem fröhlichen Lachen auf die Frage aus den Reihen der Zuhörer, wie und wo sie denn ihre Erkenntnisse den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik näher bringe. Was Oberbürgermeister Wolfgang Dietz Anlass gibt zu der mit einem Augenzwinkern formulierten Frage, was denn schon das Wirtschaftstreffen in Davos sei im Vergleich zu dem in Weil am Rhein?