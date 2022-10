Weil am Rhein Vom Konzept überzeugt

Gestaltung

Astrid Loquai, Leiterin der Stadt- und Grünplanungsabteilung, stellte erste Ideen für eine mögliche Gestaltung der Fußgängerzone vor. Die Rede war etwa von zusätzlichen Flächen für die Gastronomie, Stadtmöbeln, Spielgeräten für Kinder und sogenannten Tiny Gärten. Dazu soll es auch bewusst freie Flächen geben, zum Beispiel für Info-Stände, Foodtrucks oder kulturelle Veranstaltungen. Auch mit farbigen Markierungen soll gearbeitet werden, zum Beispiel am Trebbiner Platz. Loquai betonte, dass bei diesen Vorschlägen nichts fest verbaut werden soll, schließlich handele es sich um eine provisorische Gestaltung. Denn sollte die Tramverlängerung kommen, würde die Hauptstraße umgebaut werden müssen.

Flyer und Info-Stand

Auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit tut sich einiges. Ein Flyer wurde entworfen, und am 12. November wird ein Stand in der Stadt zu finden sein, an dem sich die Bürger informieren können. Für Dezember ist eine moderierte Veranstaltung für die Bevölkerung geplant. „Wir wollen die Anwohner mitnehmen“, betonte Koger. „Das hatten wir ohnehin vor“, ergänzte er und spielte damit auf Taylan Kahraman an, der das Bürgerbegehren (siehe Bericht oben rechts) in Gang gesetzt hat und auch fordert, die Anwohner miteinzubeziehen. „Umgekehrt ist es schade, dass er uns nicht mitnimmt“, meinte Gruner. „Es gab keine Kontaktaufnahme.“

Weil am Rhein (sas). Noch bis zum 27. Oktober hat der Weiler FDP-Vorsitzende Taylan Kahraman Zeit, Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln, mit dem er einen Bürgerentscheid gegen die Einführung einer Fußgängerzone herbeiführen will. Das nötige Quorum könnte er erreichen, laut eigenen Angaben hat er bereits 1200 Unterschriften gesammelt – 1552 Stimmen seien nötig (sieben Prozent der 22 302 wahlberechtigten Bürger). „Sieben Prozent sind keine so hohe Hürde“, meinte Hauptamtsleiterin Annette Huber. Nach der Einreichung müsse dann überprüft werden, ob die Unterschriften alle gültig sind, also von in Weil am Rhein wahlberechtigten Personen stammen. Innerhalb von zwei Monaten müsse der Gemeinderat über die Zulässigkeit entscheiden. Der entsprechende Bürgerentscheid müsste danach innerhalb von vier Monaten durchgeführt werden. Sollte dabei ein Quorum von 20 Prozent erreicht werden, gilt dieser Beschluss drei Jahre lang und kann vom Gemeinderat nicht aufgehoben werden. Ein neuer Bürgerentscheid wäre aber möglich.

Weil am Rhein (sas). Zu Beginn des Pressegesprächs ging Bürgermeister Martin Gruner noch einmal auf die „Kernfrage“ – Warum eine Fußgängerzone? – ein. Ziel sei, mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität zu generieren sowie ein Zentrum zu schaffen. Seit Jahren beobachte man in der Innenstadt ein sogenanntes Trading-down, also eine Entwicklung vom vielfältigen Angebot mit pulsierendem Leben zu immer mehr Leerständen und ausbleibender Kundschaft. „Wir als Stadt können das schlecht aufhalten, aber wir wollen den Kreislauf durchbrechen und wir können die Rahmenbedingungen verbessern“, erklärte Gruner.

Sollte es einen Bürgerentscheid geben und dieser negativ ausfallen, werde das Auswirkungen auf die Geschäfte und möglicherweise auch die Tramverlängerung haben, meinte Gruner. Die Frage sei außerdem: „Was wird besser, wenn die Fußgängerzone nicht kommt?“