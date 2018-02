Weil am Rhein Vom Testturm bis zur Sangestour

Carolin Lefferts und ihr Team hatten alle Hände voll zu tun, um die Besucher im Gewölbekeller des Altweiler Rathauses unterzubringen. Für die Gruppe der „Herbstzeitlosen“ beim Sommersemester der VHS hat sie wieder ein attraktives Programm vorbereitet, das sie zusammen mit den Referenten vorstellte.

Weil am Rhein. Viele Veranstaltungen waren schon ausgebucht, da bereits im Vorfeld Plätze reserviert werden konnten.

Erster Höhepunkt noch im Februar ist der Ausflug nach Rottweil zum Testturm von Thyssen-Krupp, von dessen Plattform in 223 Meter Höhe man einen Panoramaausblick genießen kann – wenn das Wetter mitspielt. Wer es gemütlicher mag, kann bei der K & U-Bäckerei in Neuenburg einkehren und die Mitarbeitern bei der Herstellung von allerlei Backwerk beobachten. Autoliebhaber sollen beim Besuch im Kompetenzzentrum für Kompaktfahrzeuge von Mercedes-Benz in Rastatt auf ihre Kosten kommen.

Hanspeter Vollmer betreut die Senioren beim großen Passionsspiel von Maseveaux im Elsass, einem Klassiker im Programm, der immer viele neue Zuschauer anlockt. Mitte April geht es dann zum längsten Eisenbahn-Tunnel der Welt. Es werden viele Informationen zu diesem spektakulären Bau geliefert, die Führung im Gotthard-Tunnel dauert zwei Stunden mit direkter Sicht auf die durchfahrenden Züge.

Eine gemütliche Radtour, auch mit E-Bikes zu genießen, verspricht Jürgen Wiechert von der IG Velo, der im Mai die Teilnehmer nach Kembs Loechle entlang des Rheins führt. Für den Mai plant auch Hanspeter Vollmer eine Wiederauflage der Sangestour mit den Herbstzeitlosen, diesmal mit Überraschungsziel.

Zusammen mit Erika Hülpüsch von der Gemeinde Eimeldingen findet eine Busfahrt zum Kräuterhof nach Burkheim am Kaiserstuhl statt. Ein besonderes kulinarisches Erlebnis erwartet die Herbstzeitlosen im Juni: die Küchenparty im Sternerestaurant Dollenberg, wo man den Köchen über die Schulter schauen und nach Herzenslust von allen Köstlichkeiten probieren kann. Dazu wird Live-Musik und beste Unterhaltung geboten.

Mit Hanspeter Vollmer ist ein verlässlicher und stets gut vorbereiteter Wanderführer gefunden, der diesmal die aktiven Pilger nach Obernai und zum geschichtsträchtigen Odilienberg im Elsass begleitet. Eine Fluss-Kreuzfahrt mit der A-Rosa Aqua gefällig? Michael Seilnacht und seine Mitarbeiter vom First Reisebüro informieren aus erster Hand bei einer Schiffsbesichtigung in Basel am St. Johann-Anleger über die Besonderheiten und Highlights. Diese Veranstaltung ist im Juni vorgesehen.

Informatik-Interessierte sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen: Weil am Rhein kann man mit Gerhard Broß am Computer erkunden.

Für eine Besichtigung des Roche-Turms in Basel gibt es gleich mehrere Termine. Im Gewölbekeller finden noch weitere Treffen statt. Hier reicht die Auswahl von einem Skat- und Rommé-Nachmittag mit Herbert Schaffert über das bekannte Quiz „Wer weiß denn sowas“ bis zum Bingo-Spielen mit Carolin Lefferts und Schnappi.

Ein Überraschungsgast wird bei der Semesterabschlussfeier im Juli dabei sein – Genaueres wird nicht verraten. Nach den Sommerferien warten dann die Team-Mitarbeiter und Carolin Lefferts mit neuen abwechslungsreichen Angeboten auf die Herbstzeitlosen, heißt es.