Weil am Rhein Vom „Zaubertanz“ bis zum Tango

Facettenreiches Spektrum

Los ging es laut dem Vorsitzenden des Akkordeon-Orchesters Weil, Wolfgang Bolanz, „wie es sich gehört mit einer Ouvertüre“ – entstanden in New York. Disharmonische Seufzer kündeten wohl von der Landung des Fliegers, und dann ging es tonal ins muntere Gewühl, etwa der 5th Avenue, und später als zarte Sequenz in die Kathedrale der Kennedys. Sogar den Jazz in Harlem hatte der Notenschmied eingeflochten. Dirigentin Anne Kaßecker indes hatte Schnipser eingebaut, und zwar von jedem Orchestermitglied, das gerade eine Hand frei hatte.

Ausgetobt hatte sich weiter Komponist Wolfgang Hagin aus Haltingen. Sein Urlaub im Südtiroler Etschtal startete mit einem feinen Stakkato, bei dem die höchsten Töne auch mal zu Wort kamen. Die Partitur enthielt einen Reisekoffer voller Wechsel und Dynamik. Ein ähnlich facettenreiches Spektrum barg die „Excursion to Fantasy“, deren anspruchsvoller Verlauf der Taktstockchefin ein zufriedenes Lächeln entlockte.