Weil am Rhein: Vom Zusammenleben der Menschen

Hermann Wagner schilderte wie er Ende 1944 von seinem Wohnort Kandern das brennende Freiburg nach dessen Bombardierung gesehen habe. Seine Heimatstadt habe damals 2200 Einwohner gezählt, dazu seien 1200 Mann Besatzung gekommen. „Nach all den Zerstörungen habe ich mich für das Bauhandwerk und nicht für Theologie oder Botanik entschieden“, sagte er.

Lehre beim Baugeschäft Hager in Weil am Rhein

Beim Baugeschäft Hager in Weil am Rhein sei er ab dem ersten August 1945 in Lehre gegangen. Der Fahrer des Milchautos habe ihn am Tag zuvor von Kandern nach Weil mitgenommen. Für die Fahrt sei ein Passierschein notwendig gewesen. Verpflegung, also zehn Pfund Kartoffeln, Marmelade, Brot, Butter, habe er für die ganze Woche eingepackt. Auf der Schusterinsel sei seine erste Arbeitsstelle gewesen. Dort hätten die Franzosen alles zusammengeschossen. Nach seiner Maurerlehrer studierte er Architektur in Konstanz. Danach kehrte er für zwei Jahre als Architekt nach Weil zurück. Erst im Alter von 50 Jahren begann Wagner künstlerisch zu arbeiten. Er besuchte Kurse in Basel und nutzte Bauferien, um sich an Sommerakademien weiterzubilden. Beim Zuhören des Lebensberichts des 95-Jährigen stellte sich die Frage, ob sich die Nachkriegserfahrungen in der Kunst widerspiegeln, oder ob es ein Weiterdenken seiner Arbeit als Architekt ist?