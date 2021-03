Weil am Rhein Von Anfang an aktiv und vielfältig für den Verein eingesetzt

Im Jahr 2013 beschloss man, die Orte Binzen, Schallbach sowie Rümmingen mit insgesamt 70 Mitgliedern in den Ortsverband Weil am Rhein aufzunehmen. Haltingen mit allein 100 Mitgliedern kam 2014 ebenfalls dazu, und somit summierte sich die Mitgliederzahl auf 570. Die digitale Betreuung und Verwaltung der Mitglieder war nun sehr viel aufwendiger und sei von Brumm immer vorbildlich geführt worden. Von da an wurde der Verein unter dem Namen VdK-Ortsverband Dreiländereck Weil am Rhein/Binzen/Haltingen geführt.

Neben den anfallenden Sitzungen wie Hauptversammlungen und Vorstandssitzungen bewies Brumm organisatorisches Talent: Bei den jährlichen drei Ausflügen etwa ließ er es sich nicht nehmen, den Bus mit teilweise 50 Personen selbst zu fahren, um die Mitglieder sicher zum Ziel und nach Hause zu bringen.

Albert Brumm organisierte durch die Jahre gezielte Vorträge wie über die Vorsorgevollmacht, Diavorträge oder präventive Vorträge über Sturzprophylaxe und Polizeiaufklärung, zum Beispiel zur Enkeltrickmasche. Diese Veranstaltungen waren immer sehr gut besucht, und gerade die älteren Mitglieder seien begeistert gewesen.

Nachfolge war geregelt

Als zweite Vorsitzende kam Maria Baumgartner-Rüsch im Jahr 2014 in den Vorstand – so war der Weg gebahnt, in absehbarer Zeit das Amt des Vorsitzenden weiter zu geben. Nach sechsjähriger guter Zusammenarbeit und neun Jahren Mitgliedschaft wurde im Frühjahr 2020 Baumgartner-Rüsch zur Vorsitzenden gewählt, und Brumm wechselte in das Amt des ersten Kassierers.

Von Corona ausgebremst konnte Albert Brumm nicht würdig für seine 20-jährige Vereinstätigkeit geehrt werden, sodass man abwartete und nun diese Ehrung mit dem VdK-Landesverband Anfang dieses Jahr absprach. Baumgartner-Rüsch übergab die Ehrenurkunde des Landesverbands coronakonform im privaten kleinen Rahmen, heißt es. Sie ehrte und bedankte sich bei Albert Brumm im Namen aller Mitglieder und des Vorstands für sein unermüdliches Engagement im VdK Dreiländereck und über den Verein hinaus.