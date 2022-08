Weil am Rhein Von Angst über Sorge bis hin zu innerem Abstand

Petra Neumann: „Corona macht mir nicht mehr so viel Angst wie früher. Ich bin viermal geimpft. In der Altenpflege, wo ich arbeite, habe ich wegen Corona viel Böses erlebt. Und ja, das Klima macht mir Sorgen. Die Hitze ist eine außerordentliche Belastung, besonders bei der Arbeit. Ob hier genug getan wird, ist schwer zu beurteilen. Ich denke, es ist zu spät, um diese Entwicklung aufzuhalten. Beängstigend finde ich den Ukrainekrieg. Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter, von der aufgeklärten Menschheit wäre zu erwarten gewesen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Überhaupt, durch einen Krieg kann es nur Verlierer gegeben, niemals Gewinner. Die Inflation merke ich heute schon an meinem Geldbeutel. Gas, Strom, alles wird teurer, die Löhne steigen jedoch nicht adäquat zur Teuerung.“

Ellen Schäfer: „Das alles macht psychisch krank. Selbst die Stärksten unter uns hat die Zeit seit Corona verändert. Viele Freunde sind verschwunden. Ich bin geimpft, würde es aber heute nicht mehr tun. Was hat das Ganze für einen Nutzen? Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so ist vieles, was über die Folgen berichtet wird, pure Angstmacherei. Dass sich die Inflation auf uns alle auswirkt, das ist natürlich so. Ich rechne mit noch mehr Einschränkungen. Es ist traurig, dass die Regierung Geld für alle in der Welt ausgibt, bei uns im Land gibt es viele, die vergessen werden.“