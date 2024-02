Weil am Rhein: Von Bach bis zur „Schwäbsche Eisebahne“

Johannes Lang sei „ein Kind der Stadt“ erinnerte Dietz, aufgewachsen in Märkt und schon bald als musikalisches Ausnahmetalent bekannt. Elfmal gewann er den ersten Preis bei „Jugend musiziert“, später zahlreiche internationale Wettbewerbe. Am 6. Januar 2022 trat er das Amt des Organisten in der Thomaskirche Leipzig an und damit in die Fußstapfen von Johann Sebastian Bach. 2022 hatte er auch den Kunstpreis der Stiftung der Sparkasse Markgräflerland erhalten, die an diesem Abend als Sponsor auftrat.

Seinem großen Vorgänger widmete Lang den ersten Teil seines Konzerts. Prächtig gelang der Einstieg mit dem Präludium in D-Dur (BWV 532) mit seinen himmelwärts strebenden Skalen. Ein frisches Tempo und ein ausgefeiltes Non-Legato-Spiel sorgten für luftige Transparenz fern aller Erdenschwere. Eine subtile Agogik versetzte das Paradestück in ein leichtes Wiegen, ließ im Alla-Breve-Teil poetische Momente aufleuchten. Bei der dazu gehörenden dreistimmigen Fuge mit ihrem lebhaften Sechzehntelthema, das auch im Pedal keine Kompromisse duldet, ließ Lang seiner stupenden Virtuosität freien Lauf.