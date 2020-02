Weil am Rhein Von Bäumen und Bürokratie

Angesichts der allgemeinen aktuellen Klima-Diskussion und dem Weiler OB-Vorstoß, in den nächsten zehn Jahren insgesamt 1000 Bäume pflanzen lassen zu wollen, sehen Fischer und seine erstarkte Grünen-Gemeinderatsfraktion aber nun den richtigen Zeitpunkt für Veränderungen gekommen. „Wir müssen die Bäume schützen, die in den Gärten stehen.“ Denn es könne ja nicht sein, dass auf der einen Seite die Stadt neue Bäume pflanzt, auf der anderen Seite in den privaten Gärten diese abgeholzt werden. Das würden auch Bürger so sehen, von denen die Grünen Nachfragen zu Rodungsmaßnahmen erhielten.

Satzungsentwurf in Arbeit

Daher erarbeiten die Grünen aktuell einen Entwurf für eine neue Baumschutzverordnung in Weil am Rhein. Hierzu werden entsprechende Regelungen aus anderen Kommunen ausgewertet. Der Verwaltung obliege es dann nach einem erhofften Beschluss im Gemeinderat, die Satzung in Form zu gießen, beschreibt Fischer den erhofften Weg des Vorstoßes, den er bereits in der Haushaltsrede Ende vergangenen Jahres angekündigt hatte.

Notfalls müsse für die Umsetzung ein Stellenplus in der Grünplanungsabteilung her. „Wir müssen gucken, wie das Thema umsetzbar ist und wer dann auch die Einhaltung der Vorgaben prüft“, erklärt Fischer, für den das Thema „groß auf der Agenda“ steht.

Foege fordert Dietz auf

Welche Folgen die Abschaffung der Baumschutzsatzung in Weil am Rhein hat, bemerkt der SPD-Fraktionschef an der Hauptstraße auf der Gartenstadt-Seite ganz konkret. Dort wuchsen bis vor kurzem vier hochstämmige Nadelbäume, in denen Vögel aller Art auch einen Lebensraum hatten – ebenso wie wilde Bienen und Insekten aller Art. Nur noch eine Tanne sei noch nicht gefällt worden, rief Foege daher OB Wolfgang Dietz in einem Schreiben zum Handeln auf (wir berichteten), wobei dieser gestern noch keine Stellung hierzu beziehen wollte.

Doch der SPD-Chef erkennt auch insgesamt Veränderungen hin zum Negativen, wie er weiter ausführt. „Seit der Abschaffung der Baumschutzsatzung müssen wir hier (hochstämmige und niedrigstämmige Bäume, Hecken und Büsche; Anmerkung der Redaktion) einen starken Rückgang feststellen, weil offensichtlich Grundeigentümer bei der Abwägung zwischen Pflegearbeit einerseits und Naturerhaltung andererseits sich für die faule Variante Kahlschlag entscheiden.“

Lebensraum verloren

Foege befürchtet, dass selbst wenn die Umsetzung der 1000-Bäume-Aktion in der Gartenstadt greifen sollte, hier mit Jahrzehnten zu rechnen sei, bis wieder entsprechende Kubikmeter Lebensraum entstanden sind. „Ob sich dann noch Bewohner für diesen Lebensraum in der Stadtmitte finden, ist mindestens zweifelhaft angesichts des viel beklagten Insektensterbens, das seine Auswirkungen auf den Vogelbestand haben wird.“ Mit der „Kahlschlag-Aktion“ werde auch in den Bestand des geschützten Ensembles „Gartenstadt“ eingegriffen, soweit die Hecken der Grundstücke betroffen sind.

Sichtweise der Verwaltung

Der OB verweist gegenüber unserer Zeitung ausdrücklich darauf, dass das Thema Haftung immer eine Gratwanderung sein wird bei der Betrachtung hochgewachsener Bäume und ihrer Bedeutung für Arten- und Klimaschutz. Eine detaillierte Analyse, welche Folgen der Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2007 hatte, also die Außerkraftsetzung der Baumschutzsatzung, liegt laut Sprecherin Folk nicht vor. Daher könne aktuell keine Aussage darüber getroffen werden, ob tatsächlich mehr Bäume in privaten Gärten in Weil am Rhein gefällt wurden.