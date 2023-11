Weil am Rhein: Von Barockmusik bis Jazz

Kinderchor singt Schubert und Rossini

Neu als Lehrkraft an der Musikschule ist Raphael Lehnert, ein junger Sänger, der mit zwei Liedern beste Werbung für den Kinderchor machte, den er leitet. „Das einfachste Instrument, das wir besitzen, ist die eigene Stimme“, sagte zuvor Ariane Mathäus. Aber so einfach ist es nicht, Schubert und Rossini zu singen; wenn die Stimme aber so gut geführt ist wie die von Lehnert, und im Schubert-„Ständchen“ die Lieder mit so schönem Ausdruck „leise flehen“ und Rossini so gut auf italienisch artikuliert wird, dann ist es ein Vergnügen. Zumal sich auch die Begleitung von Astghik Bakhshiyan hören lassen konnte.

Die Violine wird gefordert

Das City Connect Orchestra zu richten begleitete Franziska Rohde von der Musikschule Lörrach in einem Satz aus dem neunten Violinkonzert von Charles-Auguste de Bériot. Die Solistin konnte das „Allegro maestoso“ des Konzerts mit seinen erheblichen technischen Anforderungen geigerisch respektabel bewältigen.

Weltweit haben die „Harry Potter“-Filme die Zuschauer in Bann gezogen. Dazu trug auch die ikonische Musik von John Williams bei. Nach dem Hinweis von Mathäus auf den mystischen Anfang spitzte man bei dem berühmten „Hedwig’s Thema“, dieser Haupt- und Erkennungsmelodie, die Ohren. Es folgte die Suite „The Magic of Harry Potter“ in dem Arrangement von Michael Story unter der umsichtigen Leitung von Mathäus mit effektvollem filmischem Klang.

Auf den Spuren Charlie Parkers

Den Unterhaltungsteil bestritt auch der junge Altsaxofonist Jonathan Leitherer gekonnt mit einer Hommage an Charlie Parkers innovative Improvisationskunst.

Die Jazzabteilung an dem Abend, die unter Christian Leitherers Leitung stehende Bond’s Big Band, warf nicht nur ein eindringliches Schlaglicht auf Parker, einen der größten Saxofonisten des Jazz, sondern brannte auch ein Feuerwerk aus Jazz, Pop und Soul in eingängigen Stücken von Stevie Wonder, Joe Zawinul und Morton Stevens ab.