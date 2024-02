Weil am Rhein: Von Beiz zu Beiz im Takt der Klänge und Reime

Nach den Zunftabenden gehen die Proben los

Bei den „Mooswaldsiechä“ (1979) gibt es zum letzten Jahr keine Änderung. Beate Böhringer und Anne Kaßecker werden unterstützt durch Bernd Walther, der mit seiner Handharmonika den Rhythmus angibt. Die „Wiler Rhy-Deufel“, (die es seit 1986 gibt und sich 2018 neu formiert haben) singen mit Thomas Seliger, Manuel Seewald, Michael Greulich und neu Danny Busch. Die Helgen malt Mark Noble. „D‘ Schnurefriedli un si Knecht“ (1989) vermelden, dass sie noch nie so früh so weit waren, aber zunächst zählten eben erst einmal die Zunftabende und erst dann wird auf den letzten Drücker, egal wer drückt, intensiv geprobt.

Neue Roben und musikalisches Neuland

„D‘ Düpflischisser“ (2000) haben ihre neuen, schicken, sattgrünen Brokatroben bereits herausgeholt. Da sie immer recht früh mit ihrem Bangg schon fertig waren, musste immer mal wieder umgeschrieben werden, da eine noch verrücktere Geschichte in der Welt passiert ist. Gespannt dürfen ihre Fans sich auf ein musikalisches Neuland freuen. „D‘ Riisneegel“ (2007) haben die Nase voll vom Genderwahn, den sie letztes Jahr selbst auf die Spitze getrieben haben. Der Bangg steht, die Zettel sind gedruckt und selbst haben sie sich für ein Wochenende in Hausen in Klausur begeben.