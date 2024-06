Weil am Rhein: Von der Dunkelheit zum Licht

Den anspruchsvollen Auftakt machte das Streicherensemble, verstärkt durch strahlende Querflötentöne und ein gefühlvolles Schlagzeugspiel. Bei Stücken wie „The Music of the Night“ und „A Hard Days Night“ entfaltete sich ein wohlklingender und zugleich präziser Streicherklang, heißt es in einer Mitteilung.

Stimmen begeistern die Zuhörer

Schwungvoll und lyrisch präsentierte sich daraufhin die Rock Pop-AG mit Songs wie „Gimme Gimme Gimme“ und „Our Last Summer“. Dabei begeisterten die Stimmen der Sängerinnen Lena Kovac und Sabrina Piccolo. Die Big Band beeindruckte mit „A Million Dreams“ und dem Evergreen „Fly Me to the Moon“, bei dem Giovani Manosso mit seiner sonoren Baritonstimme das Publikum verzauberte.