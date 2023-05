Ein 22-jähriger Autofahrer war am Samstag gegen 4 Uhr auf der Kreisstraße 6326 (Rheinstraße) von Märkt kommend in Richtung Weil am Rhein unterwegs, als er nach dem Stauwehr Märkt in einer Kurve, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, ins Schleudern geriet. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über einen Radweg und das Auto kam auf einer ansteigenden Schutzplanke zum Stehen.