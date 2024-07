Weil am Rhein: Von der Skat-Partie bis zur Busreise

Fahrt in den Hotzenwald

Flottes Gehen mit Gymnastik durch den offenen Kreis ist am Mittwoch, 31. Juli, von 9.30 bis 11 Uhr angesagt, während man vor dem Rathaus von 10 bis 12 Uhr wichtige Tipps und Ratschläge rund um mobile Geräte bekommt. Skat ist ab 14.30 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte angesagt. Am Donnerstag, 1. August, gibt es um 12.30 Uhr ein Mittagessen mit anschließendem Spielenachmittag in der Seniorenbegegnungsstätte und um 13 Uhr eine Halbtagesfahrt in den Hotzenwald mit Einkehr.

Stadtrundfahrt mit der Oberbürgermeisterin

Im Mittelpunkt des Freitags steht zwischen 10 und 12 Uhr die Stadtrundfahrt mit Oberbürgermeisterin Diana Stöcker und Stadtführer Tonio Paßlick. Ab 14 Uhr wird im Läublinpark wieder Boule gespielt. Einen Tag der offenen Tür gibt es am Samstag, 3. August, zwischen 11 und 17 Uhr beim Betreuungsdienst Schell in der Seniorenwohnanlage Erlenhof. Frühstück gibt es am Sonntag, 4. August, ab 9 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte.

Ausklang mit Boule-Runde

Der Film „Altweil heute und vor 20 Jahren“ wird am Montag, 5. August, um 14.30 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte gezeigt. Einen Tag später wird von 9.30 bis 11 Uhr wieder flott gegangen und Gymnastik gemacht, ehe um 14.30 Uhr Skat gespielt wird. Am Donnerstag, 8. August, gibt es ein Mittagessen mit anschließendem Spielenachmittag um 12.30 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte.

Die diesjährige Senioren-Sommeraktion klingt dann am Freitag, 9. August, von 12 bis 18 Uhr mit einem Ausflug in den Schwarzwald und einer Boule-Runde ab 14 Uhr im Läublinpark aus.

„Toll, wie vielfältig sich die Senioren-Sommeraktion präsentiert und wie viele verschiedene Menschen sich einbringen“, freut sich auch Christine Krauth, die Leiterin der Abteilung Schulen, Soziales und Sport. Alle Veranstaltungen hätten auch in diesem Jahr eines gemeinsam: das Zusammenkommen.

Verbindliche Anmeldung nötig

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass zu einigen Veranstaltungen eine verbindliche Anmeldung benötigt wird. Das Anmeldeformular sowie die kostenlose Broschüre, in der alle Programmpunkte aufgelistet sind, liegt im Rathaus und der Ortsverwaltung Haltingen aus. Zudem wurde sie in den Seniorenwohnanlagen verteilt. Im Heft befinden sich auch eine Vielzahl von Gutscheinen, welche die Senioren bei den einzelnen Veranstaltungen einlösen können.

Bei Rückfragen stehen Christine Krauth, Tel. 07621/704-150, E-Mail: c.krauth@weil-am-rhein.de oder Daniela Tritschler, Tel. 07621/704-152, E-Mail: daniela.tritschler@weil-am-rhein.de zur Verfügung.