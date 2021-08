Weil am Rhein Von dicker Schicht befreit

Der frühere Weiler Plakat-Aufkleber Fritz Fuchs habe alle Litfaßsäulen in Weil am Rhein „mit einem langstieligen Strupfer sowie Leim-Kessel und kurzer Holzleiter als Aufstiegshilfe“ beklebt, weiß Stahl. „Der sehr großgewachsene Fritz Fuchs erledigte seine nebenberufliche Arbeit als ,Anschlagspediteur’ mit seinem privaten Fahrrad und angekoppeltem Anhänger als Transportmittel von seinem Wohnort in Friedlingen aus.“ Alle paar Tage erhielt er neue Plakate. 40 Jahre lang hatte Fuchs diese Tätigkeit inne. Die über die Jahre dick angewachsenen und sehr harten Papierschichten galt es für ihn dann, mit Spachtel und Beil wieder zu entfernen.

Die Litfaßsäule wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Ernst Litfaß erfunden. 1855 wurden die ersten Säulen aufgestellt. „In Berlin, wo der gelernte Buchdrucker und spätere Verleger lebte, wurde seine erste Litfaßsäule vor der Berliner ,Ziegenbockswache’ installiert und mit den ersten Reklame-Plakaten beklebt“, weiß Stahl. „Dazu ist lustigerweise zu sagen, dass eine der ersten Weiler Plakatsäulen anno 1935 in Alt-Weil vor dem öffentlichen ,Ziegenbock- und Farrenstall’ – der in der Scheune des Alten Rathauses war – ebenso zu modernen Reklamezwecken für Weil am Rhein installiert wurde.“ Und bis heute stehe diese noch an demselben Ort.

Der heutige Beklebe-Service gehe aber moderner über die Bühne: Als Transport- und Hilfsmittel stünden Auto, Alu-Treppchen und „neuzeitliche Einleim-Apparätchen“ zur Verfügung, die den herkömmlichen Leim-Eimer, Strupfer und das Fahrrad mit Anhänger zeitgewinnend ersetzt hätten.