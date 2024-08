Weil am Rhein: Von Flügen, Abstürzen und Hochzeiten

Unsere Empfehlung für Sie Weil am Rhein Eine Weltreise in der Fantasie Kultur: Weiler Erzähler unter neuer Leitung und mit neuem Programm / Zuhörer sollen auch erzählen

Angelika Schilling führte mit ihrer witzigen Geschichte in die Moderne. Astronauten, ausstaffiert mit allem, was man so braucht im Weltraum, entdecken ein seltsames kleines Wesen und spekulieren über Tage, was dieses Tierchen im All verloren habe und woher das winzige Etwas wohl käme. Dass die Spinne sich ganz einfach mal eine Auszeit im Weltall gegönnt hat, darauf kamen die Astronauten nicht.