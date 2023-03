Weil am Rhein Von Gartenstadt bis Green Guerilla

Der Erfolg des Projekts hat auch den Ausschlag für das Sommerprojekt des Vitra Design Museums gegeben, mit dem erstmals eine große Ausstellung zur Geschichte und Zukunft des modernen Gartens konzipiert wurde.

So global diese Ausstellung auch orientiert ist – sie dokumentiert auch einige lokale Bezüge. So zeigt der erste Raum eine Vielzahl von historischen Gartengeräten. Viele davon wurden aus den Beständen des Dreiländermuseums Lörrach und des Landwirtschaftsmuseums Weil am Rhein ausgeliehen. Im zweiten Raum werden Garten-Konzepte unterschiedlichster Art beleuchtet. Unter anderem urbanistische Konzepte des 19. Jahrhunderts, die nach den ungesunden Auswirkungen der industriellen Revolution Gärten zur Selbstversorgung in die Stadt holen wollten. Die ersten „Gartenstädte“ entstanden in der Nähe von London. Deutsche Projekte folgten mit Hellerau bei Dresden oder Karlsruhe. Während des ersten Weltkriegs wurden dann von Professor Adolf Lorenz aus Karlsruhe für die Leopoldshöhe in Weil Pläne gezeichnet, die dann nach dem Krieg bis 1927 umgesetzt wurden. Sie gaben letztlich den Ausschlag zur Stadterhebung 1929. Eine Planungsskizze aus dem Jahr 1915 dokumentiert die ersten Ideen dafür. Mit der ursprünglich Weißenmarkstein-Siedlung genannten Gartenstadt wurde auf dem Reißbrett Platz für rund 5000 Menschen geschaffen, die nach dem Krieg aus der Umgebung des Badischen Bahnhofs zur Leopoldshöhe umgesiedelt wurden. Lange vor anderen Siedlungen hatte diese eine eigene Turnhalle und ein Volksbad sowie für jedes Haus einen eigenen Garten.