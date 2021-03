Weil am Rhein Von Hangzhou nach Deutschland

Der Weg des Lastwagens führte von Hangzhou, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Zhejiang, ins Wiesental, wo die Maschine dringend benötigt wurde. Beauftragt wurde der Fahrer von Sarah Saller, Teamleiterin der Weiler Acito Logistics. Sie organisiert und koordiniert die komplette Transportkette. „In Zeiten von Corona, extrem hohem Transportaufkommen und nicht zuletzt Chinese-New-Year eine besondere Herausforderung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zur Tour: Am frühen Vormittag sind die vier Kisten mit rund 2000 Kilo Gewicht geladen und werden in einen Sammelcontainer nach Hamburg geroutet. Nach der chinesischen Ausfuhrabfertigung rollt der Container per Bahn auf der neuen Seidenstraße ab. Via Kasachstan, Russland und Polen trifft er nach 19 Tagen in Hamburg ein. Nach Erledigung der deutschen Zollabfertigung in Hamburg treffen die Kisten auf Grund der Dringlichkeit mit einem extra gecharterten Fahrzeug an einem Samstag um 7 Uhr in Schopfheim ein und werden A+M übergeben. Eine Reise mit dem Seeschiff hätte 40 Tage gedauert. Der Versand mit Luftfracht wäre um ein Vielfaches teurer geworden, wissen die Weiler Logistiker. Die Produktion läuft umgehend nach der Installation der Maschinen in Schopfheim an.