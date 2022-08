Weil am Rhein Von Heidelberg im Schnee ins Rebland

Die beiden beschlossen, zu heiraten, womit auch Bärbels Eltern in Lörrach einverstanden waren. „Aber nur, wenn ihr in Baden bleibt“. Es war wohl so, dass ich ihnen gefallen habe“, freut sich Johannes Voss im Rückblick. Daran hatte auch das große Festessen auf dem Hof seiner Eltern mit Hochzeitssuppe und herrlichen Fleischgerichten seinen Anteil. Ein „inneres Missionsfest“ habe ihr Vater es genannt, bestätigt Bärbel.

1975 wurde Tochter Juliane geboren, vier Söhne folgten: Martin, Christoph, Felix und Hans-Georg. „Wie wir das geschafft haben frage ich mich heute noch“, sagt Johannes Voss. Er hatte nach dem Vikariat in Weinheim und Schopfheim 1976 die Pfarrstelle in Efringen-Kirchen übernommen, die er bis 2007 innehatte. Die Familie wohnte im Pfarrhaus. Ihren Beruf als Sonderschullehrerin gab Bärbel Voss bald auf. Kinder – manchmal sechs, wenn noch eine junge Hauswirtschaftspraktikantin dazukam – und Kirche nahmen sie in Beschlag. Dazu gehörte auch das Engagement in der Gemeinde: im Krankenpflegeverein, im Frauenkreis und im Kindergottesdienst. „Sie hat mich in allen Belangen unterstützt“, lobt Johannes Voss. 2010 kehrte Bärbel für einige Jahre in den Schuldienst zurück. Heute leben die beiden in Weil, neben ihren Kindern und sechs Enkeln sind ihnen auch ihre musikalischen Aktivitäten, ihm im Motettenchor, und ihr in der Weiler Orchestergesellschaft, wichtig. Seine Goldene Hochzeit feiert das Jubelpaar mit einem Gottesdienst in der Luther-Kirche in Efringen-Kirchen mit der Familie und Wegbegleitern.