Weil am Rhein Von pink bis blutrot: Kino im Herbst

Klassiker und Arthouse

Was wird in der dunklen Jahreszeit in der Horror-Sneak zu sehen sein? Traber hüllt sich, der Natur der Reihe entsprechend, in Schweigen. Schon die erste Staffel der Horror-Sneak, die von März bis Ende Juni lief, zeigte die Bandbreite des Grusel-Genres – vom spanischen Geisterhaus-Schocker bis zum südkoreanischen Zombie-Film. Neben der Horror-Sneak, die wöchentlich gezeigt wird, steht im Zwei-Wochen-Rhythmus donnerstags die Arthaus-Reihe an. „Damit ziehen wir noch einmal ein anderes Publikum an“, sagt Traber.

Als nächster Film dieser Reihe wird am Donnerstag, 14. September, um 19.15 Uhr Wes Andersons skurrile Komödie „Asteroid City“ gezeigt, der Abend startet um 18.45 Uhr mit einer Zusammenkunft bei einem Glas Wein.

Seit März beteiligt sich der Kinopalast im Rhein-Center außerdem an der bundesweiten „Best of Cinema“-Reihe, bei der immer am ersten Dienstag im Monat ein Klassiker für einen Abend im Kino gezeigt wird. Am Dienstag, 3. Oktober, läuft die Romantik-Komödie „Harry und Sally“ (1989).

Das vollständige Programm im Internet: www.kino-weil.de.