Die Moderation übernimmt Ansgar Hufnagel. Nachmittags findet ein Workshop unter der Leitung Hufnagels statt, der gratis besucht werden kann. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an anmeldung@weil-am-rhein.de mit seinen Kontaktdaten und der Altersangabe registrieren. Für die Teilnehmenden des Workshops ist der Eintritt zum Poetry Slam am Abend frei.

Darum geht’s:

Poetry Slam:

Freitag, 8. Dezember, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr Poetry Slam Workshop:

Freitag, 8. Dezember, 14 bis 17 Uhr Veranstaltungsort:

Kulturzentrum Kesselhaus