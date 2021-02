Weil am Rhein Von Rettungswache bis Rutsche

Mit der höchsten Dringlichkeit voran getrieben wird aktuell die neue DLRG-Rettungswache, die neben dem Laguna Badeland entstehen soll (wir berichteten). Denn die Lebensretter haben noch bis zum 30. Juni die Möglichkeit, entsprechende Zuschüsse beim Land zu beantragen. Dafür bedarf es des Aufstellungsbeschlusses und des Grundstücks, das über 50 Jahre via Erbpachtvertrag von der Stadt an die DLRG Weil am Rhein übergehen soll.

Schon im Jahr 2006 habe man über einen geeigneten Standort der Rettungswache gesprochen, erinnerte Erster Bürgermeister Christoph Huber im Bau- und Umweltausschuss. „Es wird Zeit, dass ein Knopf drankommt.“

Und das sieht die Politik ähnlich. So freute sich auch Thomas Bayer (Grüne) über die Lösung für die Lebensretter. „Es ist gut, dass die DLRG startet und aus der Garage kommt“, lieferte Axel Schiffmann (UFW) direkt Auftrieb für das Ansinnen.

Neue DLRG-Rettungswache

Über den Gebäudekorpus und weiteres Konkretes befinde sich die Stadt mit der DLRG-Spitze im Gespräch. Noch gibt es mit den Garagen am Laguna und in Otterbach zwei Standorte. Benötigt werden zusätzliche Lagerräume, ein Sanitätsraum, eine Wartungs- und Reparaturwerkstatt, ein Büroraum und eine Stellplatzfläche für die Einsatzfahrzeuge mit Anhänger vornehmlich in der Nähe des Laguna.

Speziell für die Trainings sowie die Aus- und Fortbildung samt des materialintensiven Einsatzes mit den schweren Geräten wird diese gesucht. „Mit dem Bau einer Rettungswache könnte der Standort der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in der Nähe des Lagunas gebündelt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage, konkret geht es um das Areal der früheren internationalen Schule.

Ein Truz-Strohballenhaus

Das Ziel des Trinationalen Umweltzentrums, ein Strohballenhaus zu errichten, besteht weiterhin. Mit diesem sollen eine örtliche Zusammenführung der Abteilung Umweltbildung des Truz gelingen und sowohl Schulungsräume und weitere Nebenräume wie für Vorbereitungen, Sanitär und Technik als auch Büroräume bereitgestellt werden.

Verortet wird es den Plänen zufolge in der Nähe des Sundgauhauses. „Die Bebauungsplanänderung entspricht den Grundzügen der Planung des Urplans (1989), da dies der Planungsabsicht innerhalb des Landesgartenschaugeländes als Ort für Freizeitnutzungen und Grünräumen entspricht“, so die Verwaltung in ihren Ausführungen. Das Thema Bildung soll also hier konzentriert werden, brachte es der Erste Bürgermeister auf den Punkt.

Einfriedung am Kieswerk

Eine gestalterisch angepasste Einfriedung ist Ziel der Planung für den Bereich am Kieswerk. So könne eine Trennung zwischen der privaten Nutzung durch das Künstlerpaar Volker Scheurer und Ania Dziezewska erfolgen. Johannes Foege (SPD) hakte hier zwar nach, ob es sich etwa um eine Hecke, eine Betonwand oder einen Maschendrahtzaun handele, doch auch hier musste Huber noch auf eine spätere Konkretisierung verweisen. Bisher heißt es nur vage, dass die Einfriedung zwischen verpachteter Fläche und öffentlicher Fläche geregelt werden soll.

Sanitärtrakt Nonnenholz

Deutlichen Klärungsbedarf meldete speziell auch Schiffmann hinsichtlich des Sanitärtrakt-Standorts an. „Darüber müssen wir noch reden.“ Fest steht erst einmal, dass bekanntlich auf Grundlage des Sportkonzepts ein Erweiterungsbedarf für den Sanitärtrakt innerhalb des städtischen Sportzentrums Nonnenholz erkannt ist. Es gebe einen Mehrbedarf an Garderoben. „Die Anpassung der Kapazitäten soll durch einen Neubau Beachtung finden“, so die Beschlussvorlage.

Laguna: Rutsche und Sauna

Erst einmal nur um die Freihaltung eines möglichen Baufelds geht es auf dem Laguna-Gelände. So bestehen Pläne, im Bereich der Rutschen sowie in der Saunalandschaft zu erweitern. Huber: „Das soll in der Zukunft passieren, nicht aktuell“, nahm er möglichen Kritikern der Rutschen-Pläne den Wind aus den Segeln. Der Saunagarten könnte „perspektivisch“ erweitert werden. Mit dem B-Plan sollen die Erweiterungsabsichten vorbereitet werden.

Bewertungen der Politik

Erste Einschätzungen zur gesamten Arealentwicklung lieferte die Politik schon einmal. Schiffmann erkennt insgesamt eine Gemengelage mit verschiedenen Akteuren. „Mir fehlt noch ein Gesamtkonzept“, stellte er die Frage, ob strategisch ganzheitlich das Areal gemeinsam betrachtet werden könne. Huber: „Der Offenlage-Beschluss folgt, dort wird die Katze aus dem Sack gelassen.“ Auch gebe es dann mehr Informationen zum DLRG-Gebäudekorpus sowie der Umsetzung der Einfriedung.

Denn so weit sei man insgesamt noch nicht, warb der Erste Bürgermeister um Geduld. Foege goutierte aber schon einmal, dass durch den Bebauungsplan die Stadt das Heft des Handelns in der Hand hält. „So haben wir die Finger drauf, was wir wollen und wie wir gestalten wollen.“