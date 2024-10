Weil am Rhein: Von Stockwerk zu Stockwerk

Das Gebäude musste komplett geräumt werden

Ein Brand in einem Elektroverteiler hatte für eine Verrauchung in verschiedenen Stockwerken im Rheincenter gesorgt. Um 9.21 Uhr am Dienstagmorgen war Brandalarm ausgelöst worden. Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass es in der Elektroverteilung brannte und sich der Rauch über mehrere Stockwerke ausbreitete. Durch die Elektroschächte verteilte sich der Rauch durch das Gebäude über mehrere Stockwerke, mit begrenztem Brandschaden. Das Gebäude musste komplett geräumt werden.

Entwarnung nach Kontrolle auf Rauch und Brandgase

Mehrere Trupps unter Atemschutz durchsuchten das Gebäude nach Personen und nach der Ursache des Rauchs, der Brandstelle, schreibt die Feuerwehr. Dabei wurden die Einsatzkräfte durch Elektro-Fachpersonal unterstützt. In einem Technikraum konnte ein technischer Defekt lokalisiert werden. Das Gebäude wurde belüftet und mittels Messgeräten abschließend auf Rauch oder Brandgase kontrolliert.