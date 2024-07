Weil am Rhein: Von „Tequila“ bis zum Badner Lied

Begrüßungsrede der Oberbürgermeisterin

„Ich bin angekommen und fühle mich richtig wohl“, sagte die OB in ihrer Begrüßungsrede. In Weil am Rhein herrsche eine schöne Willkommenskultur. Ihr Dank galt der Stadtmusik, deren Präsidentin sie sei. Christine Krauth stellte „das tolle, spannende Programm des Senioren-Sommers“ vor. Für jeden sei etwas dabei, sagte sie. Bei den Ausflugsfahrten könnten nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden, kündigte sie aber bereits jetzt schon an. Sie wies darauf hin, dass diejenigen, die mitfahren könnten, benachrichtigt würden.

Bei bekannten Schlagern singen alle kräftig mit

Im Anschluss schlug die Stunde der Narrenzunft. Sehr gut kam der Auftritt von Oberzunftmeister Dietmar Fuchs an, der die Besucher auf eine musikalische Weltreise mitnahm. Auch das Eheleben wurde mit Zeilen aus Schlagern, passend zur jeweiligen Situation durchleuchtet. Die Besucher sangen beim einen oder anderen Lied kräftig mit. Eine kleine Umbauphase folgte, die Kurt Ruser, 86, bekannt durch seine treffenden Reime, mit Witzen füllte und die Leute damit viele Male herzlich zum Lachen brachte.

Musikalische Reise in den Wilden Westen

Hans-Rudi Lienin, Kurt Ruser, Dietmar Fuchs und Christian Olivieri, allesamt mit Cowboyhut, nahmen die Zuhörer musikalisch mit in den Wilden Westen. Auch dieser Programmpunkt war kurzweilig und kam sehr gut beim Publikum an. Am Ende durften die Gäste die Blumendekoration sowie die kleinen Hühner mit nach Hause nehmen. Auch gab es noch reichlich Kuchen für den sonntäglichen Kaffeetisch, der ebenfalls mitgenommen werden durfte. „Das war ein schöner Nachmittag“ war allenthalben beim Hinausgehen aus dem St. Peter und Paul Gemeindesaal zu hören.