Weil am Rhein Von Tierpräparaten bis Fotografie

Die Ausstellung präsentiert in den nachgebauten Rheinauen die vielfältige Tierwelt anhand von Tierpräparaten und in Bildern. Naturfotograf Reinhard Huber aus Eimeldingen hat seine Fotos zur Verfügung gestellt. Im „Lachs“-Raum taucht man in die Unterwasserwelt des Rheins ab und kann die verschiedenen Flussfische in Stoff anfassen und kennenlernen. Die lokalen Auswirkungen des Klimawandels sind anschaulich dargestellt. Die Fotografen Sissi und Bernhard Wißgott haben die Wetterextreme am Rhein mit ihrer Kamera dokumentiert. Sehr plastisch sind auch die abschließenden Tipps, wie jeder einzelne zur Verbesserung beitragen kann, heißt es in der Mitteilung.

Für Kinder wurde ein spezielles Vermittlungsangebot erarbeitet. In jedem Raum laden Thementische zum aktiven Mitmachen ein.

Schüler stellen ihre Werke aus

Die Ausstellung entstand in enger Kooperation mit dem Trinationalen Umweltzentrum (TRUZ/CTE). Zudem integriert die Ausstellung Schülerarbeiten des Kant-Gymnasiums, die zum Thema Wasser und Rhein in den Kunststufen erarbeitet wurden.

Die Eröffnung findet um 11.15 Uhr im Museum am Lindenplatz statt. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz wird die Begrüßung übernehmen. Barbara Brutscher und Simone Kern, Kuratorinnen der städtischen Museen, sowie Mickey Wiedermann vom TRUZ werden eine Einführung zur Ausstellung halten.

Die Ausstellung ist vom 22. Januar bis 15. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten des Museums sind samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr. Ein Rahmenprogramm mit monatlichen Sonntagsführungen, Museumskids-Veranstaltungen und den Weiler Erzähler ist in Vorbereitung. Informationen dazu sind demnächst auf der Museumshomepage, www.museen-weil.de, abrufbar.

Die Ausstellungsbeiträge der 38 Partnermuseen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz beleuchten unterschiedliche Facetten des bedeutenden europäischen Flusses. Sie sind unter der Internetseite https://www.dreilaendermuseum.eu/de/Netzwerk-Museen einzusehen.