Weil am Rhein Von Tokio nach Weil am Rhein

Weil am Rhein. Das auf einer quadratischen Grundfläche basierende Holzhaus bot unter seinem namensgebenden Dach – dem „Schirm“ – Platz für eine kleine Familie. Shinohara bediente sich beim Entwurf des Hauses bei traditioneller japanischer Wohn- und Tempelarchitektur und wendete verschiedene Motive erstmalig im Wohnungsbau an, heißt es in einer Mitteilung von Vitra. So war die beim „Umbrella House“ verwendete pyramidenförmige Dachform bis dahin nur in Tempelanlagen zu finden. Shinohara achtete beim Bau außerdem darauf, einfache und kostengünstige Materialien zu verwenden, etwa die Zementfaserplatten der Fassade. „Für den japanischen Architekturdiskurs der 1960er-Jahre war das Umbrella House neuartig und anregend.“

Da das Umbrella House an seinem bisherigen Standort in Tokio aufgrund eines zukünftigen Straßenbauprojektes abgerissen werden sollte, hat Vitra das Haus übernommen und sichert es somit für die Nachwelt, heißt es in der Mitteilung weiter.