Weil am Rhein Von Vielseitigkeit bis Vermittlung

Förderverein trägt zum Erfolg der Sportler bei

In einem kurzen Interview mit dem Vorsitzenden Tscharntke stellte der Moderator Bernd Hörenz die Judoschule vor. „Der Reiz des Judo liege in der Vielseitigkeit, der großen Bandbreite und in der Vermittlung von Werten. Jung und Alt können diesen Sport „von Kopf bis Fuß ausüben“, sagte der Vorsitzende. Die Kinder und Jugendlichen würden, nach Mädchen und Jungen getrennt, altersgerecht trainiert. Der Zusammenhalt der Eltern und der Kinder, das zeichne die Judoschule in besonderer Weise aus. Sein Dank galt zudem dem Förderverein, der maßgeblich zum Erfolg der Sportler beitrage.

Vor allem die Förderung der jungen Judokas liege ihm besonders am Herzen. Alle zwei Jahre findet ein Trainingslager mit dem Partnerverein ISG Hagenwerder statt, es wird ein Sommerlager veranstaltet und an der Kinderolympiade wurde teilgenommen. Wettkämpfe, bei denen sich die Kinder miteinander messen können, trugen bereits vier Kreismeistertitel ein. Aktuell konnte sich die Jugendschule über den am gleichen Tag erreichten Kreismannschaftsmeister-Titel freuen.

Den ersten Teil des Abends gestalteten die Jüngsten. Gemäß dem Grundsatz „Judo spielend lernen“ wurden Purzelbäume, ein kleiner Gürtelkampf, Fall- und Wurfübungen gezeigt. Tscharntke führte drei Übungen vor. Auch die Erwachsenen hatten die Gelegenheit, sich mit den erlernten Fall- und Wurfübungen zu präsentieren.

Die Judoschule Haltingen trainiert in der Haltinger Festhalle. Der Verein hat 146 Mitglieder, 120 davon sind Kinder. Vorsitzender und Gründer ist Rene Tscharntke, Träger des schwarzen Gürtels. Mehr Informationen gibt es unter www.judo-haltingen.de.