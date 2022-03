Weil am Rhein Von Weil auf die LGS

Zu Beginn der Woche hat die gebürtige Polin noch die letzten Handgriffe vorgenommen, die Aufhängung überprüft, weitere Baumwollschnüre befestigt und das Objekt für den Transport vorbereitet. „Neben der äußeren Erscheinung ist auch die Stabilität ein wichtiger Faktor“, erklärt die 47-jährige. Immerhin soll die Installation bis zum Ende der Landesgartenschau am 3. Oktober sicher über den Köpfen der Besucher schweben. In den kommenden Tagen werden sukzessive alle sechs Kunstwerke auf dem Gelände eintreffen und aufgebaut. Für die Besucher ist die Besichtigung aber erst am Tag der Eröffnung, am 22. April, möglich.

Für Dziezweska ist das Kunstwerk nicht das erste Objekt, das sie bislang angefertigt hat. „Üblicherweise male ich mehr, mit Öl oder Acryl auf Leinwand.“ Dennoch hat sie auch schon die ein oder andere installative Arbeit ausgestellt – „allerdings noch keine in dieser Größe“. Explizit für die Landesgartenschau hat Dziezewska den „Hybrid“ entworfen. Vorab hatten die Künstler Gelegenheit, das Gelände zu besichtigen und einen für ihre Vision passenden Ort auszusuchen.

Es gibt kein Motto, das die Künstler mit ihrem Kunstwerk erfüllen müssen. „Allein die Verwendung natürlicher Materialien und Stoffe sowie eine Anpassung an die Umgebung waren Vorgabe“, berichtet Dziezewska. Sie ist gespannt, was ihre Kollegen präsentieren werden – „Wir haben unabhängig voneinander gearbeitet, noch kenne ich nichts, was die anderen entworfen haben.“

Weil am Rhein (zs). Rund einen Monat hat Ania Dziezewska an ihrem knallroten „Hybrid“ gearbeitet. In einem ersten Schritt hat sie das Stahlkonstrukt, das die Basis, den „Kopf“, des Kunstwerks bildet und an dem die roten Fäden befestigt sind, entworfen. Gemeinsam mit Kieswerk-Künstler und Partner Volker Scheurer hat sie den Stahlring zusammen geschweißt, danach habe sie sich der Konstruktion der Verwebungen am oberen Bereich sowie den Schnüren gewidmet, erklärt Dziezewska das Vorgehen.

15 Meter Stoff

Rund 15 Meter Baumwollstoff hat die Künstlerin von der Rolle gewickelt, händisch in passende Streifen geschnitten und schließlich eingefärbt.

Auf rotes, lichtechtes Acrylpigemt, in Wasser angerührt, fiel ihre Wahl. Reines, leuchtendes Rot - „die vitalste Farbe“, wie Dziezewska findet, erfreue und verführe. Zudem sei es die Farbe, die am stärksten mit dem das Gebilde umgebenden Grün kontrastiere.

Obwohl der „Hybrid“, wie die meisten von Dziezewskas Kunstwerken, von der Flora und Fauna inspiriert ist, hafte ihm auch etwas „Phantastisches“ an. Nicht zuletzt werde das durch die feuerrote Farbe unterstrichen.

Insgesamt wiegt das Kunstwerk, das drei Meter fünfzig lang und zwei Meter fünfzig breit ist, rund 60 Kilogramm, „in nassem Zustand sogar um die 80 Kilo“, sagt Dziezewska. Deshalb sei eine absolut „absturzsichere Aufhängung“ unumgänglich. Mit Stahlseilen zwischen zwei Bäumen, die als Fixpunkte dienen, schwebt es mitsamt der drei Meter langen Tentakel-ähnlichen Baumwollschnüren über dem Boden.

Ausstellung in Italien

Wenn die Landesgartenschau in Neuenburg im Oktober endet, wird das Kunstwerk nach Italien überführt, wo es ebenfalls an einer Kunstschau präsentiert werden soll.