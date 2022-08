Weil am Rhein Vorerst keine weiteren Modulbauten

Weil am Rhein (sas). Die Städtische Wohnbau wird in der 3-Länder-Stadt erst einmal keine weiteren Modulbauhäuser realisieren. Der Hersteller, von dem die Module für das Projekt an der Nonnenholzstraße in Otterbach stammen, verwirkliche solch kleine Projekte gar nicht mehr, erläuterte Wohnbau-Geschäftsführer Andreas Heiler am Rande des Bilanzpressegesprächs (wir berichteten). In Otterbach sind zwölf Wohnungen entstanden, der Hersteller realisiere mittlerweile Anlagen mit mehreren hundert Einheiten.