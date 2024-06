Weil am Rhein: Vorsitz geht in jüngere Hände

Rückblick: Im Frühjahr fand ein Trainingslager auf Mallorca statt, an dem „zwölf aktive Radler und fünf wanderlustige Frauen“ teilnahmen. Bedauerlicherweise habe es gleich am ersten Tag einen Unfall gegeben. Der Bestand an Mitgliedern stieg leicht an. Es gab auch wieder aktive lizenzierte Fahrer. Der Verein hat wie in der Vergangenheit die Gebühren für die Lizenzen übernommen.

Finanzen: Kassierer Peter Lang berichtete von einem kleinen Überschuss im Jahr 2023. Die Kassenprüfer Martin Zwerger und Gerd Tausendfreund bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.