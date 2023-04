Am Samstag fand im Probelokal im Rebgarten eine Schnupperprobe statt, bei der die unterschiedlichen Instrumente ausprobiert werden konnten. Wer Lust hat, mit den Frauen zünftige Guggemusik zu machen und mindestens 16 Jahre alt ist, der kann sich per E-Mail an graf.quaaki@ gmail.com melden.