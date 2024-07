Weil am Rhein: Vorstand wird im Amt bestätigt

Rückblick: Besonders hervorzuheben waren der Jahresausflug in die Schweiz zum Freilichtmuseum Ballenberg sowie das Frühjahrskonzert im April im Paulussaal in Weil am Rhein. Es wurde mit einem Konzertpartner, der Weiler Mandolinen-Gesellschaft, veranstaltet. „Es war ein gelungenes Konzert“, befand Bolanz in seinem Rückblick.

Wahlen: Der Tagespräsident, Passivmitglied Ludwig Lippeck, leitete die Wahlen. Der Vorstand wurde einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Wolfgang Bolanz, zweite Vorsitzende Christa Arnold, erste Kassiererin Christine Probst, zweiter Kassierer Christian Hemberger, Schriftführerin Iris Köchlin, Protokollführerin Susanne Bolanz, Aktiv-Beisitzerin Ulrike Römpp, Passiv-Beisitzer Christian Andres, Kassenprüfer Nicole Ritter und Iris Köchlin.