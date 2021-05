Weil am Rhein Vorstellungen zu attraktiven Wohnstandorten austauschen

Um bezahlbaren Wohnraum für die Zukunft zu sichern, hat die Stadt ein sogenanntes Potenzialmodell zur langfristigen Siedlungs- und Innenentwicklung in Auftrag gegeben. In der Online-Veranstaltung am Mittwoch, 19. Mai, von 18 bis etwa 20.30 Uhr haben Weiler Bürger Gelegenheit, mit der Stadtverwaltung und dem beauftragten Stadtplanungsbüro über ihre Vorstellungen zu attraktiven Wohnstandorten zu diskutieren. Anmeldungen sind noch am heutigen Montag möglich. Interessierte können sich per E-Mail an Neubauer@pesch-partner.de melden. Den Link sowie weitere Informationen für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden nach Anmeldeschluss.

In der Veranstaltung via „Cisco Webex-Meetings“ wird das Büro Pesch und Partner zunächst den Stand der Erarbeitung des Modells vorstellen und wichtige Themen einer nachhaltigen Stadtentwicklung erläutern. Anschließend sind die Teilnehmer gefragt: Gemeinsam mit ihnen will die Stadtverwaltung darüber diskutieren, mit welchen Wohnbauflächenpotenzialen sich die Stadt als Wohnstandort attraktiv weiterentwickeln kann. Die Leitfragen dabei sind unter anderem: In welchen Stadtteilen gibt es noch Flächen für Wohnungsbau? Und wo können durch qualitativ angemessene Nachverdichtungen positive Effekte für Quartier und Nachbarschaft entstehen?