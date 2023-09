Weil am Rhein Vorträge, Theater und vieles mehr

Einmal monatlich findet das Kindertheater im Kesselhaus statt. Den Anfang macht das Kindertheater sepTEMBer am 24. September mit dem Stück „Durch dick und dünn“. Mit „Alexander und die Aufziehmaus“ kommt am 15. Oktober Christoph Frank von der Zauberbühne Rottweil nach Weil am Rhein. Ausnahmsweise am Samstag, 4. November, gastiert die Theater Companie Stage Jumpers mit dem Stück „Ratte Ratzig und der Leuchtturm“ in Weil. Das Stück „Tomte Tummetott“ vom Figurentheater Unterwegs wird am 17. Dezember gezeigt. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr.

Verschiedene Treffs

Im Offenen Treff, der immer dienstags unter Leitung einer erfahrenen Tagesmutter von 15 bis 17 Uhr stattfindet, können sich Eltern mit Kindern ungezwungen treffen, um sich auszutauschen oder zusammen zu spielen. Außerdem treffen sich im „Kugelbauchcafé“ Schwangere am 14. September, 5. Oktober, 9. November und 7. Dezember (9 bis 10 Uhr), angeleitet durch eine Hebamme. Neu im Programm ist das anschließend (von 10 bis 11 Uhr) stattfindende „Babycafé mit Gästen“. Dieses Angebot ist durch das Mütterforum Baden-Württemberg zertifiziert und das „Wufi“ hat sich dafür qualifizieren lassen, heißt es. Das Café ist für Mütter/Väter mit Babys von null bis sechs Monaten geeignet.