Weil am Rhein Vortrag über Siedlungsgeschichte der Region

Weil am Rhein. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Haholtingas‘ Erben“ wird bei einem Vortrag im Museum am Lindenplatz am Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), die Siedlungsgeschichte der Region thematisiert. Der Eintritt ist frei.

Von welcher Art waren ihre Siedlungen, und auf welche Weise lassen sie sich heute rekonstruieren? Sind urkundliche Ersterwähnungen von Ortschaften stets die ältesten Belege für ihre Entstehung? Und warum sind archäologische Hinweise auf eine alamannische Besiedlung einer Landschaft nicht zwangsläufig mit den Anfängen der Geschichte eines Ortes gleichzusetzen?

Diese und andere Fragen zur alamannischen Besiedlung am Ober- und Hochrhein im Allgemeinen sowie für die Frühgeschichte von Weil am Rhein im Besonderen beantwortet der Vortrag des Freiburger Archäologen und Historikers Dr. Niklot Krohn, der sich als Mitarbeiter des Alamannen-Museums Vörstetten sowie als Fachmann für die Entwicklung des frühmittelalterlichen Christentums in Südwestdeutschland bereits seit vielen Jahren mit der Archäologie und Geschichte der Alamannen auseinandergesetzt hat.