Weil am Rhein: Vortrag von Lisa Foege

Ein Vortrag der Historikerin Lisa Foege zum Thema „Nicolas Barrera – Zeichnungen aus einem deutschen KZ“ findet am Samstag, 29. Juni, ab 17.30 Uhr im Museum am Lindenplatz in Weil am Rhein statt. Leningrad, Paris, Camargue und Weil am Rhein – das sind nur einige Stationen aus dem bewegten Leben des Künstlers Nicolas Barrera, heißt es in der Ankündigung des Weiler Kulturamts. In ihrem Vortrag „Nicolas Barrera – Zeichnungen aus einem deutschen KZ“ beleuchtet Foege Leben und Werk des russischen Künstlers.