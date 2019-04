Weil am Rhein Vorverkauf

www.flammende-sterne.de

Weil am Rhein. Das Festival, das zu den renommiertesten Feuerwerks-Wettbewerben Europas zählt, ist seit 16 Jahren in Ostfildern bei Stuttgart zu Hause. Der Vorverkauf für das Großereignis in Weil beginnt jetzt.

Rund 50 000 Besucher kommen alljährlich zu den Flammenden Sternen, um die besten Pyrotechniker der Welt und ihre spektakulären Himmelskunstwerke zu bestaunen. Nun legen die Feuerwerker auch in Weil am Rhein die Hand an die Lunte oder besser gesagt die Finger an den Zündknopf.

Herzstück der Flammenden Sterne sind die hochkarätigen Musikfeuerwerke. Und die haben nichts mit einem normalen Feuerwerk zu tun. Denn die Pyrotechniker, die sich hier dem Wettbewerb stellen, zählen ausnahmslos zum Besten, was die internationale Pyrotechnik-Szene zu bieten hat. Ihre Himmelsshows sind Kunstwerke, fein abgestimmt zu Musik, und ein Genuss für die Sinne, heißt es in der Ankündigung.

Wer bei den Flammenden Sternen zum Wettkampf antritt, hat ein klar definiertes Ziel: Den Sieg über die Konkurrenz. Um bei Jury und Publikum Punkte zu sammeln, experimentieren die Feuerwerker deshalb gern auch mal mit neuen Effekten und Produkten, die man unter normalen Umständen nicht zu sehen bekommt. „Die Besucher können sich auf einige knisternde Überraschungen am Himmel freuen“, kündigt der Veranstalter an. Welche drei Nationen zur Premiere in Weil am Rhein in den Ring steigen, wird im Sommer bekanntgegeben.

Neben dem feurigen Himmelswettstreit bringen die Flammenden Sterne auch ein abendfüllendes Rahmenprogramm in den Dreiländerpark. Auf verschiedenen Bühnen gibt es Livemusik, im Parkgelände sind Feuerkünstler, Comedy-Artisten und Trommler unterwegs, und in der Lounge-Area legen DJs auf. Der Flammende Sterne-Markt gehört ebenso zu den Festival-Highlights wie das Familienprogramm und die liebevolle Illumination des gesamten Parkgeländes. Und nicht zuletzt bietet die Gastronomie in weißen Pagodenzelten eine große Auswahl an Speisen und Getränken.