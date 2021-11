Weil am Rhein Vorzeigeprojekt mit Vielfalt

Großes Lob hatte es von allen Fraktionen des Gemeinderats nicht nur bezüglich des Projektentwurfs gegeben. Auch das Vergabeverfahren kam bei den Räten bestens an. „Nun wollen wir den Menschen in Weil am Rhein zeigen, was in der Blauenstraße geplant ist und sie auf die Reise bis zur Fertigstellung mitnehmen. Nach dem einstimmigen Beschluss im Ratsrund möchten wir jetzt das Projekt der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen“, so Gruner.